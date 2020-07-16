Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та карантину

З 16 липня громадяни України зможуть в’їхати до Болгарії без проходження двотижневого карантину та без тесту на коронавірус.

Джерело: Посольство України у Болгарії

Деталі: Вказане рішення прийняв міністр охорони здоров’я Болгарії 15 липня.

Водночас, у країні до 31 липня продовжили дію надзвичайної епідемічної ситуації

Наразі у Болгарії зареєстрували 7877 випадків зараження коронавірусом, із яких 289 виявились летальними. Активними залишаються 3743 випадків зараження, всі інші хворі вилікувались.

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