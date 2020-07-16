Украинцы смогут посетить еще одну страну без теста на COVID-19 и карантина
Четверг, 16 июля 2020, 01:20
С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.
Источник: Посольство Украины в Болгарии
Детали: Указанное решение принял министр здравоохранения Болгарии 15 июля.
В то же время, в стране до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации
Сейчас в Болгарии зарегистрировали 7877 случаев заражения коронавируса, из которых 289 оказались летальными. Активными остаются 3743 случаев заражения, все остальные больные вылечились.
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Напомним:
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которые могут въезжать украинцы, возросло до 25.
- Ранее Кулеба заявил, что въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт для жителей Украины в связи с эпидемической ситуацией в нашей стране.
Украинская правда