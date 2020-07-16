Украинцы смогут посетить еще одну страну без теста на COVID-19 и карантина

С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Источник: Посольство Украины в Болгарии

Детали: Указанное решение принял министр здравоохранения Болгарии 15 июля.

В то же время, в стране до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации

Сейчас в Болгарии зарегистрировали 7877 случаев заражения коронавируса, из которых 289 оказались летальными. Активными остаются 3743 случаев заражения, все остальные больные вылечились.

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Напомним: