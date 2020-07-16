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"Укрзалізниця" пояснила, чому знову продає квитки на всі місця у потягах

Четвер, 16 липня 2020, 08:48
Укрінформ

"Укрзалізниця" продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та зворотно.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Відсьогодні у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

Відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації".

Деталі: У компанії кажуть, що згідно з постановою Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2020 №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня.

Що передувало: "Укрзалізниця" відновила курсування 65 поїздів — це більше половини від докарантинної кількості.

Запевняється, що всі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Теми: Укрзалізниця


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