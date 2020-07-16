"Укрзализныця" объяснила, почему вновь продает билеты на все места в поездах

"Укрзализныця" будет продавать 100% мест в поездах, следующих в Киев и обратно.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

Возобновление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации".

Детали: В компании говорят, что согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 03.07.2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - с 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днипро - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

Что предшествовало: "Укрзализныця" возобновила курсирование 65 поездов - это больше половины от докарантинного количества.

Уверяется, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также ведется усиленная обработка постельного белья во время стирки.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.