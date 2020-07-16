За добу в Україні на коронавірус захворіли понад 800 людей

Минулої доби в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: дані Ради національної безпеки та оборони України, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, ЦГЗ

Деталі: Протягом 15 липня померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.

З тих, хто захворів минулої доби - 36 дітей, а також 51 медичний працівник. Було госпіталізовано 226 осіб.

Пряма мова: "В розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116".

Всього за час пандемії в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них 28 931 пацієнт одужав, 1445 померли.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 16 липня складає 26 079.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (246,1), Чернівецькій (212,4) та Закарпатській (208,8) областях.

Наразі госпіталізовано 3875 осіб, з них 79 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 884 особи, підключення до апарату ШВЛ — 449 пацієнти.

Захворювання було підтверджено у 4003 дитини та 7591 медик, з них 5270 медпрацівників одужали.

41 571 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 13 013 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 840 332 зразки та ІФА 403 893 зразки.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2221(1673 одужали);

Волинська обл. — 3147 (1954 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1163 (1055 одужали);

Донецька обл. — 776 (294 одужали);

Житомирська обл. — 1569 (1226 одужали);

Закарпатська обл. — 4166 (1405 одужали);

Запорізька обл. — 642 (535 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3232 (1259 одужали);

м. Київ — 6613 (2160 одужали);

Київська обл. — 3144 (2140 одужали);

Кіровоградська обл. — 675 (595 одужали);

Луганська обл. — 98 (74 одужали);

Львівська обл. — 7622 (1242 одужали);

Миколаївська обл. — 498 (396 одужали);

Одеська обл. — 2375 (1055 одужали);

Полтавська обл. — 343 (307 одужали);

Рівненська обл. — 4852 (3247 одужали);

Сумська обл. — 348 (304 одужали);

Тернопільська обл. — 2337 (1469 одужали);

Харківська обл. — 2845 (1547 одужали);

Херсонська обл. — 206 (189 одужали);

Хмельницька обл. — 930 (789 одужали);

Черкаська обл. — 783 (609 одужали);

Чернівецька обл. — 5232 (3115 одужали);

Чернігівська обл. — 628 (292 одужали)