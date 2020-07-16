За сутки в Украине заболели коронавирусом свыше 800 человек
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания COVID-19.
Источник: данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, ЦОС
Детали: В течение 15 июля умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.
Из тех, кто заболел за прошедшие сутки - 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек.
Прямая речь: "В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Ровенской области - 70, Ивано-Франковской области - 64 и городе Киев - 116".
Всего за время пандемии в Украине подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них 28931 пациент выздоровел, 1445 умерли.
Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 16 июля составляет 26079.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.
Сейчас госпитализированы 3875 человек, из них 79 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14884 лица, подключенны к аппарату ИВЛ - 449 пациента.
Заболевание было подтверждено у 4003 ребенка и 7591 медика, из них 5270 медработников выздоровели.
41571 больной находился на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 13013 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 840332 образца и ИФА 403893 образца.
В целом подтвержденных случаев:
Винницкая обл. - 2221 (1673 выздоровели)
Волынская обл. - 3147 (1954 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели)
Донецкая обл. - 776 (294 выздоровели)
Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели)
Закарпатская обл. - 4166 (1405 выздоровели)
Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 3232 (1259 выздоровели)
г. Киев - 6613 (2160 выздоровели)
Киевская обл. - 3144 (2140 выздоровели)
Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели)
Луганская обл. - 98 (74 выздоровели)
Львовская обл. - 7622 (1242 выздоровели)
Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели)
Одесская обл. - 2375 (1055 выздоровели)
Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели)
Ровенская обл. - 4852 (3247 выздоровели)
Сумская обл. - 348 (304 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2337 (1469 выздоровели)
Харьковская обл. - 2845 (1547 выздоровели)
Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели)
Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5232 (3115 выздоровели)
Черниговская обл. - 628 (292 выздоровели)