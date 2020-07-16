За сутки в Украине заболели коронавирусом свыше 800 человек

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, ЦОС

Детали: В течение 15 июля умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.

Из тех, кто заболел за прошедшие сутки - 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек.

Прямая речь: "В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Ровенской области - 70, Ивано-Франковской области - 64 и городе Киев - 116".

Всего за время пандемии в Украине подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них 28931 пациент выздоровел, 1445 умерли.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 16 июля составляет 26079.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.

Сейчас госпитализированы 3875 человек, из них 79 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14884 лица, подключенны к аппарату ИВЛ - 449 пациента.

Заболевание было подтверждено у 4003 ребенка и 7591 медика, из них 5270 медработников выздоровели.

41571 больной находился на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13013 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 840332 образца и ИФА 403893 образца.

В целом подтвержденных случаев:

Винницкая обл. - 2221 (1673 выздоровели)

Волынская обл. - 3147 (1954 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели)

Донецкая обл. - 776 (294 выздоровели)

Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели)

Закарпатская обл. - 4166 (1405 выздоровели)

Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3232 (1259 выздоровели)

г. Киев - 6613 (2160 выздоровели)

Киевская обл. - 3144 (2140 выздоровели)

Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели)

Луганская обл. - 98 (74 выздоровели)

Львовская обл. - 7622 (1242 выздоровели)

Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели)

Одесская обл. - 2375 (1055 выздоровели)

Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели)

Ровенская обл. - 4852 (3247 выздоровели)

Сумская обл. - 348 (304 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2337 (1469 выздоровели)

Харьковская обл. - 2845 (1547 выздоровели)

Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели)

Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5232 (3115 выздоровели)

Черниговская обл. - 628 (292 выздоровели)