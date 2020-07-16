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Рада призначила нового голову НБУ. "Голос" і "ЄС" утримались

Четвер, 16 липня 2020, 11:15

Верховна Рада призначила на посаду голови Нацбанку голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Джерело: засідання парламенту 16 липня

Деталі: "За" проголосували 332 нардепи.

Це депутати партії "Слуга народу, ОПЗЖ, "Батьківщини", "Довіри", групи "За майбутнє" та 13 позафракційних.

"Голос" та "Європейська солідарність" утримались.

 

При обговоренні у сесійній залі представник фракції "Голос" Ярослав Железняк розкритикував процедуру внесення кандидатури голови НБУ: ввечері подання внесли, вранці наступного дня – голосування. Нардепи не мали змоги вислухати Шевченка та зрозуміти його план дій.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в свою чергу повідомила, що її політсилі вдалося поспілкуватись із кандидатом і закликала голосувати "за".

Варто зазначити, що в 2009 році Шевченко працював штатним радником Юлії Тимошенко, яка на той час обіймала посаду прем’єр-міністра.

Передісторія:

  • Кирило Шевченко працює головою правління "Укргазбанку" з 2015 року.
  • З жовтня 1995 року по грудень 2006 року у банку "Фінанси і Кредит" пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.
  • З грудня 2006 по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу, а з травня 2009 року по вересень 2009 року - радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
  • З 2009-го по квітень 2010 року - перший заступник голови правління "Укргазбанку".
  • У 2012-2014 роках працював радником голови правління Ощадбанку.
  • З жовтня 2014 - по травень 2015-го - в.о. голови правління "Укргазбанку".
  • Зеленський повідомив директору-розпоряднику МВФ Кристаліні Георгієвій, що до 17 липня запропонує парламенту кандидатуру нового голови НБУ.

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

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Українська правда
Теми: НБУ


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