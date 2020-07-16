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Рада назначила нового главу НБУ. "Голос" и "ЕС" воздержались

Четверг, 16 июля 2020, 11:15

Верховная Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Источник: заседание парламента 16 июля

Детали: "За" проголосовали 332 нардепа.

Это депутаты партии "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщины", "Довіра", группы "За майбутнє" и 13 внефракционных.

"Голос" и "Европейская солидарность" воздержались.

 

При обсуждении в сессионном зале представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк раскритиковал процедуру внесения кандидатуры председателя НБУ: вечером представление внесли, утром следующего дня - голосование. Нардепы не смогли выслушать Шевченко и понять его план действий.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в свою очередь сообщила, что ее политсиле удалось пообщаться с кандидатом и призвала голосовать "за".

Стоит отметить, что в 2009 году Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко, которая в то время занимала должность премьер-министра.

Предыстория:

  • Кирилл Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года.
  • С октября 1995 года по декабрь 2006 года в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.
  • С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
  • С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".
  • В 2012-2014 годах работал советником председателя правления Ощадбанка.
  • С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".
  • Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до 17 июля предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

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Украинская правда
Темы: НБУ


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