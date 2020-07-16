Болгарія відкрила вільний в’їзд для українських туристів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Болгарія дозволила в’їзд для українських туристів без 14-денного карантину і проходження тесту на коронавірус.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Від сьогодні Республіка Болгарія відкриває свої кордони для українських туристів без проходження 14-денного карантину і тестування на COVID-19 по прибуттю", - написав міністр Криклій.

При цьому він зазначив, що при поверненні з Болгарії для громадян України обсервація також не потрібна.

У посольстві України в Болгарії кореспонденту "Європейської правди" підтвердили, що починаючи з 16 липня всім категоріям українців дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус.

Раніше повідомлялось, що уряд Болгарії ухвалив рішення скасувати 14-денний карантин і тест на коронавірус при в’їзді у Болгарію для мандрівників з України.

Як повідомлялось, українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.