Болгария открыла свободный въезд для украинских туристов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"С сегодняшнего дня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирования на COVID-19 по прибытию", - написал министр Криклий.

При этом он отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины обсервациям также не нужна.

В посольстве Украины в Болгарии корреспонденту "Европейской правды" подтвердили, что начиная с 16 июля всем категориям украинцев разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что правительство Болгарии приняло решение отменить 14-дневный карантин и тест на коронавирус при въезде в Болгарию для путешественников из Украины.

Как сообщалось, украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисами: список.