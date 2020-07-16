Зеленський звернувся до Ради із закликом і поділився своєю мрією
Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів не сваритися і припинити "маніпуляції та політичні ігрища".
Джерело: його виступ у парламенті з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України
Пряма мова: "Шановні друзі, годі сварок та розбрату, годі маніпуляцій та політичних ігрищ. Годі ділити українців та ділитися самим. На владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. Потрібно перестати бути політиками. Час - стати державними діячами. Людьми, що мають не великий апетит, а велику мрію - про єдину, сильну і непереможну Україну. Це - моя мрія і моя мета. Впевнений, що і ваша також".
Деталі: Зеленський також процитував ініціатора Декларації про державний суверенітет України В’ячеслава Чорновола: "Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося потім гірко любити її, втративши".