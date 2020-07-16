Зеленський звернувся до Ради із закликом і поділився своєю мрією

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів не сваритися і припинити "маніпуляції та політичні ігрища".

Джерело: його виступ у парламенті з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України

Пряма мова: "Шановні друзі, ​годі сварок та розбрату, годі маніпуляцій та політичних ігрищ. Годі ділити українців та ділитися самим. На владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. ​Потрібно перестати бути політиками. Час - стати державними діячами. Людьми, що мають не великий апетит, а велику мрію - про єдину, сильну і непереможну Україну. ​Це - моя мрія і моя мета. Впевнений, що і ваша також".

Деталі: Зеленський також процитував ініціатора Декларації про державний суверенітет України В’ячеслава Чорновола: "Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося потім гірко любити її, втративши".