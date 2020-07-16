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Зеленский обратился к Раде с призывом и поделился своей мечтой

Четверг, 16 июля 2020, 16:26
Зеленский обратился к Раде с призывом и поделился своей мечтой

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов не ссориться и прекратить "манипуляции и политические игрища".

Источник: его выступление в парламенте по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Прямая речь: "Уважаемые друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игрищ. Хвати делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время - стать государственными деятелями. Людьми, имеющими не большой аппетит, а большую мечту - о единой, сильной и непобедимой Украине. Это - моя мечта и моя цель. Уверен, что и ваша тоже".

Детали: Зеленский также процитировал инициатора Декларации о государственном суверенитете Украины Вячеслава Чорновола: "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня, имея, чтобы не пришлось потом горько любить ее, потеряв".

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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