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Правоохоронці імітували вбивство заступника мера Черкас, аби врятувати йому життя

Четвер, 16 липня 2020, 19:28
Правоохоронці імітували вбивство заступника мера Черкас, аби врятувати йому життя

Слідчі ДБР попередили замовне вбивство заступника міського голови Черкас, а самого замовника затримали.

Джерело: пресслужба ДБР в коментарі УП

Деталі: Слідчі затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас.

Слідством встановлено, що один з депутатів міськради через конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство.

Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток.

Під час спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей в якості оплати за злочин та затримали його організатора.

 

Передісторія: Раніше у четвер мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив у Facebook про зникнення свого заступника Юрія Ботнара. За його словами, 16 липня вранці Ботнара не виявили на робочому місці.

За інформацією його дружини та батька, 15 липня, близько 19:30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч, після цього його телефон вимкнутий, а сам заступник не виходить на зв’язок.

Згодом стало відомо, що поліцейські встановлюють місцеперебування Ботнара.

Українська правда

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Теми: ЧеркасиДБР
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