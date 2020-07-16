Правоохранители имитировали убийство заместителя мэра Черкасс, чтобы спасти ему жизнь

Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заместителя городского головы Черкасс, а самого заказчика задержали.

Источник: прессслужба ГБР в комментарии УП

Детали: Следователи задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.

Следствием установлено, что один из депутатов горсовета из-за конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

Во время спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег в качестве оплаты за преступление и задержали его организатора.

Предыстория: Ранее в четверг мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook об исчезновении своего заместителя. По его словам, 16 июля утром Ботнара не обнаружили на рабочем месте.

По информации его жены и отца, 15 июля, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего автомобиля на какую-то встречу, после этого его телефон отключен, а сам заместитель не выходит на связь.