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Правоохранители имитировали убийство заместителя мэра Черкасс, чтобы спасти ему жизнь

Четверг, 16 июля 2020, 19:28

Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заместителя городского головы Черкасс, а самого заказчика задержали.

Источник: прессслужба ГБР в комментарии УП

Детали: Следователи задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.

Следствием установлено, что один из депутатов горсовета из-за конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

Во время спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег в качестве оплаты за преступление и задержали его организатора.

 

Предыстория: Ранее в четверг мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook об исчезновении своего заместителя. По его словам, 16 июля утром Ботнара не обнаружили на рабочем месте.

По информации его жены и отца, 15 июля, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего автомобиля на какую-то встречу, после этого его телефон отключен, а сам заместитель не выходит на связь.

Украинская правда
Темы: ЧеркассыГБР


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