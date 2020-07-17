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У РФ згорів автобус, який їхав з Донецька: є постраждалі

П'ятниця, 17 липня 2020, 09:25
У РФ згорів автобус, який їхав з Донецька: є постраждалі

У Росії рейсовий автобус, який їхав з Донецька, зіткнувся з "Газеллю", в результаті ДТП постраждали 5 осіб.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Автобус сильно вигорів. У ньому були 39 громадян України, в тому числі дитина. Постраждали п'ятеро людей.

Трьох людей шпиталізували, інших пасажирів відвезли в готель".

Деталі: Автобус їхав з Донецька в Санкт-Петербург.

 

Повідомляється, що ДТП сталося на 375-му кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелінець.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДТПДонецькУкраїна
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