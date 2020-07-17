У РФ згорів автобус, який їхав з Донецька: є постраждалі
П'ятниця, 17 липня 2020, 09:25
У Росії рейсовий автобус, який їхав з Донецька, зіткнувся з "Газеллю", в результаті ДТП постраждали 5 осіб.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Дослівно: "Автобус сильно вигорів. У ньому були 39 громадян України, в тому числі дитина. Постраждали п'ятеро людей.
Трьох людей шпиталізували, інших пасажирів відвезли в готель".
Деталі: Автобус їхав з Донецька в Санкт-Петербург.
Повідомляється, що ДТП сталося на 375-му кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелінець.