В РФ сгорел автобус, который ехал с Донецка: есть пострадавшие

В России рейсовый автобус, который ехал с Донецка, столкнулся с "Газелью", в результате ДТП пострадали 5 человек.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Автобус сильно выгорел. В нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.

Трех человек госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу".

Детали: Автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург.

Сообщается, что ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец.