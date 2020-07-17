В РФ сгорел автобус, который ехал с Донецка: есть пострадавшие
Пятница, 17 июля 2020, 09:25
В России рейсовый автобус, который ехал с Донецка, столкнулся с "Газелью", в результате ДТП пострадали 5 человек.
Источник: российское издание "РИА Новости"
Дословно: "Автобус сильно выгорел. В нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.
Трех человек госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу".
Детали: Автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург.
Сообщается, что ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец.