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В РФ сгорел автобус, который ехал с Донецка: есть пострадавшие

Пятница, 17 июля 2020, 09:25
В РФ сгорел автобус, который ехал с Донецка: есть пострадавшие

В России рейсовый автобус, который ехал с Донецка, столкнулся с "Газелью", в результате ДТП пострадали 5 человек.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Автобус сильно выгорел. В нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.

Трех человек госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу".

Детали: Автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург.

 

Сообщается, что ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. 

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Темы: РосcияДТПДонецкУкраина
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