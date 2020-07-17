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Рекорд у Києві: від коронавірусу одужали 160 людей

П'ятниця, 17 липня 2020, 12:06
Рекорд у Києві: від коронавірусу одужали 160 людей

Минулої доби захворювання на коронавірус виявили ще у 76 киян, 160 пацієнтів одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась на 76 хворих. На сьогодні в столиці вже 6689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19

Одужали за минулу добу 160 людей. Це найбільше за весь період пандемії. Всього коронавірус подолали 2320 мешканців Києва".

Деталі: Серед тих, хто захворіли минулої доби: 26 жінок віком від 18-ти до 83-ох років. І 5 дівчаток від 11 місяців до 13-ти років.  Та 42 чоловіка віком від 18-ти до 84-ох рокiв. І троє хлопчиків - від трьох місяців до трьох років.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 13. У Деснянському – 11, в Солом’янському і Шевченківському районах – по 9 випадків.

 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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