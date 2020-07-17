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В Киеве рекорд выздоровевших от коронавируса: 160 людей

Пятница, 17 июля 2020, 12:06

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили еще у 76 киевлян, 160 пациентов выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На сегодня в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это самая болшьшая цифра за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева".

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки: 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет. И 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет. Также 42 мужчины в возрасте от 18 до 84-х ле и трое мальчиков - от трех месяцев до трех лет.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 13. В Деснянском - 11, в Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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