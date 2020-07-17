Біля столичного метро стався вибух, постраждалий у важкому стані
Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" о 20 год 08 хв.
Джерело: КП "Київський метрополітен", Київ оперативний, Відділ комунікації поліції Києва, мер столиці Віталій Кличко
Деталі: У пресслужбі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий – у нього травма ноги. Йому надали медичну допомогу. Його особу встановлюють.
Кличко повідомив, що постраждав перехожий - 22-річний студент. Він отримав множинні травми ніг осколками. Госпіталізований в міську лікарню №17 та перебуває у важкому стані.
Вікна станції пошкоджені.
На місці працюють правоохоронці. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.
Метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.