Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" о 20 год 08 хв.

Джерело: КП "Київський метрополітен", Київ оперативний, Відділ комунікації поліції Києва, мер столиці Віталій Кличко

Деталі: У пресслужбі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий – у нього травма ноги. Йому надали медичну допомогу. Його особу встановлюють.

Кличко повідомив, що постраждав перехожий - 22-річний студент. Він отримав множинні травми ніг осколками. Госпіталізований в міську лікарню №17 та перебуває у важкому стані.

Вікна станції пошкоджені.

На місці працюють правоохоронці. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.