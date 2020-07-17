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Біля столичного метро стався вибух, постраждалий у важкому стані

П'ятниця, 17 липня 2020, 21:12
Біля столичного метро стався вибух, постраждалий у важкому стані
фото: kiev.informator.ua

Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" о 20 год 08 хв.

Джерело: КП "Київський метрополітен", Київ оперативний, Відділ комунікації поліції Києва, мер столиці Віталій Кличко

Деталі: У пресслужбі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий – у нього травма ноги. Йому надали медичну допомогу. Його особу встановлюють.

Кличко повідомив, що постраждав перехожий - 22-річний студент. Він отримав множинні травми ніг осколками. Госпіталізований в міську лікарню №17 та перебуває у важкому стані.

Вікна станції пошкоджені.

На місці працюють правоохоронці. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.

 

Українська правда

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