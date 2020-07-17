Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Біля столичного метро стався вибух, є постраждалий

П'ятниця, 17 липня 2020, 21:12
фото: kyiv.npu.gov.ua

Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" о 20 год 08 хв.

Джерело: КП "Київський метрополітен", Київ оперативний, Відділ комунікації поліції Києва

Деталі: У пресслужбі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий – у нього травма ноги. Йому надали медичну допомогу. Його особу встановлюють.

Вікна станції пошкоджені.

На місці працюють правоохоронці. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.

 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 17 липня: 136 нових районів, перевірка військ РФ

фото, відео 18+, оновленоБіля столичного метро стався вибух, є постраждалий

відео"Як будем владу захоплювати?": НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК

фото, відео, оновленоНАБУ оголосило підозри керівництву скандального суду Києва

оновленоНАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва

картаМісцеві вибори: щоб йти в мери великих міст, потрібно від 19 до 445 тисяч гривень

Усі новини...
Останні новини
21:44
Новини 17 липня: 136 нових районів, перевірка військ РФ
21:29
У Кривому Розі помер далекобійник із COVID-19, який повернувся з Німеччини
21:12
фото, відео 18+, оновленоБіля столичного метро стався вибух, є постраждалий
21:05
ПЛР-тестування проводитимуть в аеропорту Харкова
20:52
Литва розгляне можливість запровадження санкцій проти Білорусі
20:33
Новини економіки: гральний бізнес, митниця, "Центренерго"
20:17
відео"Як будем владу захоплювати?": НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК
19:52
Економіст, який студентом поцілив яйцем в Януковича, став топменеджером УЗ
19:36
фотоСБУ впіймала одного з ключових організаторів "референдуму" в 2014 році на Луганщині
19:19
НБУ може зберегти ставку на рівні 6% річних – прогноз Bank of America
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!