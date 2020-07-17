Біля столичного метро стався вибух, є постраждалий
П'ятниця, 17 липня 2020, 21:12
Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" о 20 год 08 хв.
Джерело: КП "Київський метрополітен", Київ оперативний, Відділ комунікації поліції Києва
Деталі: У пресслужбі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий – у нього травма ноги. Йому надали медичну допомогу. Його особу встановлюють.
Вікна станції пошкоджені.
На місці працюють правоохоронці. Вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.
Метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.
Українська правда