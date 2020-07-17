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У столичного метро произошел взрыв, пострадавший в тяжелом состоянии

Пятница, 17 июля 2020, 21:12
фото: kiev.informator.ua

Неизвестное устройство взорвалось в помойке у входа на станцию метро "Шулявская" в 20 час 08 мин.

Источник: КП "Киевский метрополитен", Киев оперативный, Отдел коммуникации полиции Киева, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В пресс-службе метро отмечают, что есть минимум один пострадавший - у него травма ноги. Ему оказали медицинскую помощь. Его личность устанавливается.

Кличко сообщил, что пострадал прохожий - 22-летний студент. Он получил множественные травмы ног осколками. Госпитализирован в городскую больницу №17 и находится в тяжелом состоянии.

Окна станции повреждены.

На месте работают правоохранители. Взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

 

Украинская правда


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