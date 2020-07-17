У столичного метро произошел взрыв, пострадавший в тяжелом состоянии
Неизвестное устройство взорвалось в помойке у входа на станцию метро "Шулявская" в 20 час 08 мин.
Источник: КП "Киевский метрополитен", Киев оперативный, Отдел коммуникации полиции Киева, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: В пресс-службе метро отмечают, что есть минимум один пострадавший - у него травма ноги. Ему оказали медицинскую помощь. Его личность устанавливается.
Кличко сообщил, что пострадал прохожий - 22-летний студент. Он получил множественные травмы ног осколками. Госпитализирован в городскую больницу №17 и находится в тяжелом состоянии.
Окна станции повреждены.
На месте работают правоохранители. Взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.