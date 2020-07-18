Формування Росії на Донбасі обстріляли позиції ООС 18 разів

17 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб Операції Об'єднаних сил

Деталі: Формування РФ обстрілювали позиції української армії з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В шабі ООС зазначають, що українські підрозділи вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

За даними розвідки, 17 липня військові ООС знищили одного загарбника.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.