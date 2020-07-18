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Вибух на Шулявській: поліція повідомила ще про 3 постраждалих

Субота, 18 липня 2020, 09:12
Вибух на Шулявській: поліція повідомила ще про 3 постраждалих
фото поліції

Внаслідок вибуху біля метро Шулявська у Києві в п'ятницю тілесні ушкодження отримали четверо осіб.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "В результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження та надання допомоги їх було відпущено".

Деталі: Відомості за фактом вибуху внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події та походження предмету, що вибухнув у сміттєвій урні.

Що передувало: У п'ятницю близько 20 години у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув невідомий пристрій.

Тоді повідомлялося про постраждалого 22-річного студента, який отримав множинні травми ніг осколками. Він госпіталізований до міської лікарні №17 та перебуває у важкому стані.

Українська правда

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Теми: вибухКиївметро
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