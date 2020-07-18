Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ готує подання щодо кадрових рішень на Львівщині – Степанов

Субота, 18 липня 2020, 12:46
МОЗ готує подання щодо кадрових рішень на Львівщині – Степанов

МОЗ готує подання щодо кадрових рішень на Львівщині, оскільки там не виправили помилки, на які вказувало міністерство.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Степанов нагадав, що близько місяця тому він відвідував Львівську область, яка довгий час є лідером за кількістю нових випадків коронавірусу.

Пряма мова: "У нас була жорстка конструктивна розмова по всіх проблемних питаннях. Були поставлені відповідні завдання щодо виправлення ситуації, був даний відповідний термін. По закінченню цього терміну, пройшов місяць, мною була відправлена відповідна комісія МОЗ, яку очолив один з керівників структурного підрозділу. Вони повернулися, показали мені результати перевірки. Зараз готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області.

Можу сказати, що багато чого не просто не було виправлено, а навіть не звернули увагу на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання щодо звільнення тих чи інших людей вже безпосередньо керівництвом Львівської ОДА".

Що передувало: 22 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував кадрові рішення у Львівській області.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗЛьвівщинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
МОЗ
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: