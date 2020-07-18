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МОЗ готує подання щодо кадрових рішень на Львівщині – Степанов

Субота, 18 липня 2020, 12:46

МОЗ готує подання щодо кадрових рішень на Львівщині, оскільки там не виправили помилки, на які вказувало міністерство.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Степанов нагадав, що близько місяця тому він відвідував Львівську область, яка довгий час є лідером за кількістю нових випадків коронавірусу.

Пряма мова: "У нас була жорстка конструктивна розмова по всіх проблемних питаннях. Були поставлені відповідні завдання щодо виправлення ситуації, був даний відповідний термін. По закінченню цього терміну, пройшов місяць, мною була відправлена відповідна комісія МОЗ, яку очолив один з керівників структурного підрозділу. Вони повернулися, показали мені результати перевірки. Зараз готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області.

Можу сказати, що багато чого не просто не було виправлено, а навіть не звернули увагу на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання щодо звільнення тих чи інших людей вже безпосередньо керівництвом Львівської ОДА".

Що передувало: 22 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував кадрові рішення у Львівській області.

Катерина Тищенко, УП
Теми: МОЗЛьвівщинакоронавірус


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