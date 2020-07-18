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Поліція розповіла деталі страшної ДТП на Одещині, рух ускладнено

Субота, 18 липня 2020, 13:47
Поліція розповіла деталі страшної ДТП на Одещині, рух ускладнено

ДТП з 6 жертвами біля с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині сталася, коли автомобіль "ВАЗ" із чотирма 23-річними чоловіками виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з "Mitsubishi Outlander".

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені. В автомобілі "ВАЗ" їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони – колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули на місці пригоди.

У зустрічному напрямку, до с. Приморське Кілійського району, на автомобілі "Mitsubishi Outlander" їхали п'ятеро членів родини з Ізмаїла. 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє – у лікарні. 

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли автомобіль "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу".

 

Деталі: Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках провадження призначено низку експертиз.

Поліція також повідомляє, що у зв’язку з ДТП рух автомобільного транспорту на вказаній ділянці траси Одеса-Рені ускладнений і контролюється працівниками поліції.

Водіїв, які планують їхати у даному напрямку, просять по можливості обирати альтернативний маршрут пересування та враховувати дорожню ситуацію.

Що передувало: У суботу зранку поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано, в тому числі дитина 2018 року народження.

Українська правда
Теми: Одеська областьДТПполіція
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