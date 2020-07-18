Іран заявляє, що відправив до Франції "чорні скриньки" літака МАУ

Іран заявив, що передав Франції "чорні скриньки" збитого літака МАУ рейсу PS752 Тегеран - Київ.

Як пише "Європейська правда", про це у суботу повідомило агентство Associated Press, цитуючи представника МЗС Ірану.

Помічник глави Міністерства закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд повідомив, що вчора, 17 липня, бортові самописці "Боїнга" відправили до Парижа у супроводі представників іранської судової влади та цивільної авіації.

Розшифровка даних із самописця має відбутися в Парижі в понеділок.

Ця інформація співпадає з попередніми заявами – Іран повідомляв, що бортові самописці збитого літака МАУ будуть надіслані до Франції, і їхня експертиза почнеться 20 липня.

Як повідомлялося раніше, до розшифровки долучаться і українські фахівці.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Минулого тижня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що іранська сторона готова прибути для переговорів про компенсації для України за збитий літак МАУ з 20 по 30 липня.