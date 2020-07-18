Голова ВС відповіла на заяви Саакашвілі про реформу судової системи
Голова Верховного суду Валентина Данішевська прокоментувала заяви глави виконкому Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі про фундаментальну концепцію революційної судової реформи.
Джерело: інтерв'ю Данішевської агентству Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Крім гасел про радикальні революційні зміни, ми, власне кажучи, нічого конкретного не чуємо. Кажуть про створення ідеальної системи, яка буде ідеально працювати. І йде боротьба за те, хто буде призначати цих ідеальних суддів.
Що стосується судової системи в Грузії. Ми завжди радіємо успіхам своїх колег в інших країнах. Однак, здається, що від вироку грузинських судів щодо пана Саакашвілі сам пан Саакашвілі не був в захваті".
Деталі: Відповідаючи на питання про те, чи можна вважати раціональною ініціативу включення до Верховного суду суддів-іноземців, глава Верховного суду зазначила, що результати роботи такого судді "залежатимуть від того, під захистом якої держави він буде перебувати".
Вона також вказала на неконституційність такої норми: "Конституція вимагає, щоб суддя був громадянином України, щоб він володів державною мовою. Так, власне, я і не знаю прикладів у світі, щоб ця практика сприяла якомусь прориву".
Глава Верховного суду заявила, що будь-який діалог Нацради з суддівським корпусом відсутній: "Навіть ніяких спроб комунікацій не було. Якщо будуть ідеї, пропозиції розгляду тих чи інших проблемних питань - відразу відгукнемося, тому що ми перші, хто зацікавлений в покращенні правосуддя".
Що стосується комунікацій з президентом Володимиром Зеленським, то, за словами Данішевської, глава держави особисто з нею не зустрічався, проте є комунікація з Офісом президента після рішення Конституційного суду про неконституційність низки положень закону "Про судоустрій і статус суддів".
Вона додала, що час покаже, чи буде цей діалог продуктивним: "Перший наш маркер - запуск ВККС і призначення в місцеві суди і присяга 400 нових суддів".
Передісторія: За словами Міхеіла Саакашвілі, Володимир Зеленський доручив до наступного засідання Нацради реформ підготувати фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Влада має намір ввести концепцію, яка фундаментально відрізняється від нинішнього стану судової реформи в Україні. При цьому Саакашвілі зазначив, що президент в цьому питанні "дуже радикально налаштований".
Після цього Рада суддів висловила обурення заявами Саакашвілі про радикальність запланованої судової реформи.