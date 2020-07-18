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Голова Верховного суду: судді не відчувають, що вони захищені

Субота, 18 липня 2020, 17:27
Голова Верховного суду: судді не відчувають, що вони захищені

Голова Верховного суду Валентина Данішевська розповіла, що багато суддів звільняється з системи, оскільки їм доводиться працювати у некомфортному середовищі, потерпати від непомірного навантаження і при цьому судді не відчувають, що вони захищені державою.

Джерело: інтерв'ю Данішевської агентству Інтерфакс-Україна

Деталі: за словами голови ВС, у судах наразі працює лише 63% суддів від необхідної кількості. При цьому ситуацію в апеляційних судах вона назвала жахливою: "Наприклад, Закарпатський і Миколаївський апеляційні суди неспроможні розглядати всі категорії кримінальних справ через недостатність суддів. У критичному стані апеляційні суди Дніпра та Харкова, де кількість суддів, особливо кримінальної юрисдикції, також менша, ніж це необхідно для розгляду справ". Данішевська наголосила, що у деяких апеляційних судах працює у 5–7 разів менше суддів, ніж повинно бути.

Пряма мова: "По-перше, це шалене навантаження, а по-друге, деякі питання у процесуальній площині просто не можуть розглядатися.

Близько 10 судів в Україні взагалі не працюють через відсутність там суддів із повноваженнями, тож доступу до правосуддя в цих районах держава просто не забезпечує.

Ситуація, м’яко кажучи, не дуже комфортна.  У більшості судів судді несуть непомірне навантаження.  Розглядають непрості, почасти резонансні справи. Є факти тиску, судді не відчувають, що вони захищені державою. А на додачу – нескінчена політика цькування… Тому судді, які мають право на відставку, просто йдуть. За півроку із судової системи у відставку пішло 119 суддів, з них 98 – лише за останні три місяці.

Якщо не забезпечувати незалежності, то в Україні не буде суду, якого хочуть люди. На жаль, ми весь час відчуваємо зазіхання на незалежність судової влади від інших гілок влади".

Нагадаємо: НАБУ звинувачує голову ОАСК, Павла Вовка, у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

"Українська правда" у Threads

Теми: судвлада
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