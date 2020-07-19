ДТП за участі "швидкої" на Київщині: є постраждалі

У місті Буча ( Київська область) на варшавській трасі сталася ДТП за участі "швидкої". Трьох осіб госпіталізували до лікарні.

Джерело: патрульна поліція Київської області у facebook

Деталі: Подія трапилась близько 17-ї години.

У результаті автопригоди пошкодження отримали два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer.

Фото: Патрульна поліція

"Механізм та всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі", – повідомили патрульні.

Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо: