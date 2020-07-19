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ДТП за участі "швидкої" на Київщині: є постраждалі

Неділя, 19 липня 2020, 01:14
ДТП за участі швидкої на Київщині: є постраждалі
Фото: Патрульна поліція

У місті Буча ( Київська область) на варшавській трасі сталася ДТП за участі "швидкої". Трьох осіб госпіталізували до лікарні. 

Джерело: патрульна поліція Київської області у facebook

Деталі: Подія трапилась близько 17-ї години. 

У результаті автопригоди пошкодження отримали два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer.

 
Фото: Патрульна поліція

"Механізм та всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі", – повідомили патрульні. 

 
Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо: 

  • У суботу зранку поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано, в тому числі дитина 2018 року народження.

Українська правда

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Теми: ДТПКиївська область
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