ДТП за участі "швидкої" на Київщині: є постраждалі
Неділя, 19 липня 2020, 01:14
У місті Буча ( Київська область) на варшавській трасі сталася ДТП за участі "швидкої". Трьох осіб госпіталізували до лікарні.
Джерело: патрульна поліція Київської області у facebook
Деталі: Подія трапилась близько 17-ї години.
У результаті автопригоди пошкодження отримали два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer.
"Механізм та всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі", – повідомили патрульні.
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- У суботу зранку поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано, в тому числі дитина 2018 року народження.
Українська правда