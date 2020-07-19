Пандемія: від ускладнень померли більше 600 тисяч хворих

Станом на початок доби 19 липня у світі зареєстрували 604 тисячі летальних випадків, спричинених коронавірусом.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше смертей в США – майже 143 тисячі. У Бразилії – 78,8 тисяч летальних випадків, у Великій Британії – більше 45 тисяч, у Мексиці – понад 38 тисяч, в Італії – 35 тисяч.

18 липня, згідно із даними сайту, коронавірус підтвердили у 224 тисяч осіб.

За час пандемії у світі виявили 14 мільйонів 422 тисячі випадків захворювання. Наразі вилікувались 8 мільйонів 611 тисяч.

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