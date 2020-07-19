Пандемія: від ускладнень померли більше 600 тисяч хворих
Неділя, 19 липня 2020, 04:45
Станом на початок доби 19 липня у світі зареєстрували 604 тисячі летальних випадків, спричинених коронавірусом.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше смертей в США – майже 143 тисячі. У Бразилії – 78,8 тисяч летальних випадків, у Великій Британії – більше 45 тисяч, у Мексиці – понад 38 тисяч, в Італії – 35 тисяч.
18 липня, згідно із даними сайту, коронавірус підтвердили у 224 тисяч осіб.
За час пандемії у світі виявили 14 мільйонів 422 тисячі випадків захворювання. Наразі вилікувались 8 мільйонів 611 тисяч.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 17 липня, в Україні зафіксовано 847 випадків коронавірусу, 21 летальний випадок та 756 одужань.
- Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 58 111 особи, 1 477 людей померло і 30 525 одужало.
Українська правда