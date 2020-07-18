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Коронавірус в Україні: 847 нових випадків

Субота, 18 липня 2020, 09:25

За минулу добу, 17 липня, в Україні зафіксовано 847 випадків коронавірусу, 21 летальний випадок та 756 одужань.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових хворих виявили у Львівській області (137), а також у Києві (108).

Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 58 111 особи, 1 477 людей померло і 30 525 одужало.

Що передувало: 16 липня в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 809 осіб.

15 липня в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Українська правда
Теми: коронавірус


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