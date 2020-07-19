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ООС: ворог обстріляв ділянку розведення та поранив військового

Неділя, 19 липня 2020, 07:30
ООС: ворог обстріляв ділянку розведення та поранив військового

18 липня російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, зокрема на ділянці розведення сил та засобів. Внаслідок обстрілів один військовий отримав поранення. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ворог обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 82-х мм мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі:  Під вогнем знаходились захисники Старогнатівки, Водяного, Новоселівки Другої, Талаківки, Гнутового. 

Також бойовики вели обстріли біля Новотошківського, Хутора Вільний та Причепилівки. 

Також, 18 липня, збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного загарбника. І за уточненими даними, 16 липня втрати противника склали ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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