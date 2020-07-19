Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Виборів на Донбасі не буде, поки Росія не виведе війська – віцеспікерка

Неділя, 19 липня 2020, 08:21

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина") пояснила позицію Верховної Ради щодо виборів Донецької й Луганської обласних рад, які не передбачені ухваленою постановою про проведення в Україні місцевих виборів цієї осені.

Джерело: інтерв’ю парламентарки Радіо Свобода

Пряма мова: "Тут питання політичної відповідальності, чи можливо там проводити вибори, коли в нас є реально окупована частина території.

Ми вважаємо, що поки існує поділ цієї території – Донецька і Луганська області, поки зараз працюють цивільні і військові адміністрації, вибори зараз навіть на контрольованій частині проводити є неможливим. Поки не буде наведений лад у безпековому питанні, поки не відійдуть російські війська і не буде наша межа кордону так, як вона повинна бути, доти вибори там проводити просто немає раціональності".

Деталі: За її словами, там буде "перехідний період", який урегулює, в тому числі, і Центральна виборча комісія.

Нагадаємо: Верховна Рада України 15 липня ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Теми: вибориДонбасДонецька областьЛуганська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Львівщина та Київ стали лідерами з поширення Covid-19

мапаКоронавірус: в Україні виявили 731 нове зараження, 8 людей померли

Голова ОАСК Вовк назвав плівки підробкою і планує працювати далі

Виборів на Донбасі не буде, поки Росія не виведе війська – віцеспікерка

"Доведеться відповісти переді мною": Кадирова обурили вибачення Зеленського

відеоКличко доповів про масштабні роботи на Шулявському мосту

Усі новини...
вибори
Байден: росіяни як і раніше намагаються втрутитися у вибори
Жінка та "Слуга народу": Верещук назвала свої переваги перед виборами
Зе!кандидатка проти Кличка. Хто така Ірина Верещук
Останні новини
12:31
Офіційно: Стадіон "Чорноморець" у Одесі придбала американська компанія
11:59
Covid-19 у Києві: ще 13 заражених госпіталізували
11:49
фотоТисячі людей вийшли на марш в передмісті Парижа у пам’ять про загиблого темношкірого
11:19
Роналду визнаний найпопулярнішим спортсменом світу за версією ESPN
10:48
У Чехії кількість активних випадків коронавірусу встановила новий антирекорд
10:40
Львівщина та Київ стали лідерами з поширення Covid-19
10:21
Хакерам, які зламали Twitter-акаунти Маска та Обами, було по 19-20 років — ЗМІ
10:14
Саміт ЄС подовжили, країни ділять між собою антикризовий фонд
09:58
У курортному селі Миколаївщини виявили COVID-19
09:35
мапаКоронавірус: в Україні виявили 731 нове зараження, 8 людей померли
Усі новини...