Виборів на Донбасі не буде, поки Росія не виведе війська – віцеспікерка

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина") пояснила позицію Верховної Ради щодо виборів Донецької й Луганської обласних рад, які не передбачені ухваленою постановою про проведення в Україні місцевих виборів цієї осені.

Джерело: інтерв’ю парламентарки Радіо Свобода

Пряма мова: "Тут питання політичної відповідальності, чи можливо там проводити вибори, коли в нас є реально окупована частина території.

Ми вважаємо, що поки існує поділ цієї території – Донецька і Луганська області, поки зараз працюють цивільні і військові адміністрації, вибори зараз навіть на контрольованій частині проводити є неможливим. Поки не буде наведений лад у безпековому питанні, поки не відійдуть російські війська і не буде наша межа кордону так, як вона повинна бути, доти вибори там проводити просто немає раціональності".

Деталі: За її словами, там буде "перехідний період", який урегулює, в тому числі, і Центральна виборча комісія.

Нагадаємо: Верховна Рада України 15 липня ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.