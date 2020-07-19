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Львівщина та Київ стали лідерами з поширення Covid-19

Неділя, 19 липня 2020, 10:40

Протягом минулої доби, 18 липня, найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Львівський області (109) та у столиці (87).

Джерело: дані РНБО

Деталі: На Львівщині також одна людина померла від Covid-19, у Києві летальних випадків не зафіксовано.

У трійку "лідерів" з поширення хвороби також увійшла Івано-Франківська область з показником у 79 нових заражень.

При цьому найбільше летальних випадків прийшлося на Закарпаття – там за минулу добу хвороба забрала життя 4 людей.

 

Нагадаємо: За минулу добу, 18 липня, в Україні зафіксували 731 випадок коронавірусу і 8 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: КиївЛьвівщинакоронавірусІвано-Франківська область


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