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Коронавірус: в Україні виявили 731 нове зараження, 8 людей померли

Неділя, 19 липня 2020, 09:35

За минулу добу, 18 липня, в Україні зафіксували 731 випадок коронавірусу і 8 смертей від COVID-19.

Джерело: дані РНБО

При цьому 354 особи подолали хворобу.

Серед регіонів України лідером по кількості заражень залишається Львівщина, там за минулу добу виявили 109 нових випадків Covid-19 та зафіксували одну смерть.

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Нагадаємо: Протягом 17 липня в Україні було зафіксовано 847 випадків коронавірусу, 21 летальний випадок та 756 одужань.

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаепідемія


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