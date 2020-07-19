Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп біля села Іванівці на Закарпатті загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко та двоє людей, включаючи 10-річну дівчинку.

Джерело: Mukachevo.net, журналіст Віталій Глагола у Telegram, ДСНС, поліція Закарпаття

Деталі: Як повідомляє Mukachevo.net, на трасі Київ-Чоп біля повороту на село Іванівці зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка.

Від зіткнення вантажне авто з піском спалахнуло.

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що в ДТП загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко.

Mukachevo.net

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, ДТП сталася о 16:30. Він також підтверджує інформацію про загибель Віктора Ряшка у ДТП.

Дослівно Глагола: "Єдина людина, яка вижила у автомобілі Mazda – жінка тренера. Також в автомобілі було двоє дітей – дівчинка і хлопець (син жінки від іншого шлюбу), вони також загинули. Інформацію неофіційно підтверджують у лікарні Мукачева".

Деталі: Пізніше у ДСНС повідомили, що внаслідок ДТП загинуло 3 людей, з яких одна дитина 2010 року народження.

Дослівно ДСНС: "19 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Іванівці Мукачівського району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів з послідуючим загоранням вантажного автомобіля. Внаслідок ДТП загинуло 3 особи (з них 1 дитина 2010 р.н. ) та 1 особа у стані середньої тяжкості госпіталізована до лікарні".

У свою чергу, в поліції повідомили, що внаслідок аварії загинув 56-річний водій автомобіля Mazda, а також двоє його пасажирів – 10-річна дівчинка та 23-річний хлопець.

46-річна жінка доставлена до районної лікарні для надання медичної допомоги. Водій вантажівки із забоями також госпіталізований до медзакладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей).

Дослівно поліція: "Автомобіль "Mazda", за кермом якого перебував 56-річний мешканець Мукачева, зіткнувся з вантажівкою "Man", яка рухалась йому назустріч, у напрямку м.Ужгород. У результаті удару, великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілась".