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У ДТП під Мукачевом загинув футбольний тренер і двоє дітей – ЗМІ

Неділя, 19 липня 2020, 19:11
Mukachevo.net

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп біля села Іванівці на Закарпатті загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко та двоє дітей.

Джерело: Mukachevo.net, журналіст Віталій Глагола у Telegram

Деталі: Як повідомляє Mukachevo.net, на трасі Київ-Чоп біля повороту на село Іванівці зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка.

Від зіткнення вантажне авто з піском спалахнуло.

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що в ДТП загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко. Іще двоє загиблих – діти. Єдина людина, яка вижила у легковику після ДТП – дружина тренера, її госпіталізовано.

 
Mukachevo.net

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, ДТП сталася о 16:30. Він також підтверджує інформацію про загибель Віктора Ряшка у ДТП.

 

Дослівно Глагола: "Єдина людина, яка вижила у автомобілі Mazda – жінка тренера. Також в автомобілі було двоє дітей – дівчинка і хлопець (син жінки від іншого шлюбу), вони також загинули. Інформацію неофіційно підтверджують у лікарні Мукачева".

Деталі: Офіційної інформації щодо ДТП поки немає.

Українська правда
Теми: ДТПЗакарпаття


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