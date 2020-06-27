Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Світ встановив новий рекорд добової захворюваності на COVID-19

Субота, 27 червня 2020, 04:34

26 червня у світі було зареєстровано 194 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових хворих виявили у США та Бразилії – близько 47 тисяч.

Також понад 18 тисяч випадків підтвердили в Індії, більше 6 тисяч зафіксували в Росії, Південній Африці та Мексиці.

Цього ж дня у світі померла 4891 людина. З них 1055 жертв зареєстрували у Бразилії, 736 – у Мексиці, 663 – в США та 381 летальний випадок в Індії.

 
Знімок екрану

Загалом за час пандемії у світі виявили 9 мільйонів 903 тисячі випадків захворювання на коронавірусну хворобу, із яких 496 тисяч – летальні. Побороли COVID-19 вже 5 мільйонів 357 тисяч хворих. 

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Раніше найбільший приріст нових хворих на коронавірус у світі тримався на рівні 180 тисяч за добу.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус в Україні: 948 нових випадків і 24 смерті

Шмигаль розповів, чому плагіатора та ексрегіонала призначили в.о. міністра освіти

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

Усі новини...
коронавірус
На Буковині спостерігається позитивна динаміка одужань від коронавірусу
Рівненщина наближається до 3,5 тисяч випадків коронавірусу
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
Останні новини
09:26
На Львівщині вже понад 5 тисяч хворих на COVID-19
08:55
Коронавірус в Україні: 948 нових випадків і 24 смерті
08:33
На заході України лишаються підтопленими майже 4 тисячі будинків
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: рейтинг Зеленського, суворий карантин
07:20
Найманці 9 разів обстріляли позиції українських військових – ООС
06:35
Трамп підписав указ, щоб зберегти пам’ятники від протестувальників
05:41
Помпео поскаржився, що країни Європи не вважають РФ серйозною загрозою
04:34
Світ встановив новий рекорд добової захворюваності на COVID-19
03:40
Прем’єр не виключає зупинку громадського транспорту в окремих регіонах
02:52
На Буковині спостерігається позитивна динаміка одужань від коронавірусу
Усі новини...