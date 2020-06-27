Світ встановив новий рекорд добової захворюваності на COVID-19
26 червня у світі було зареєстровано 194 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових хворих виявили у США та Бразилії – близько 47 тисяч.
Також понад 18 тисяч випадків підтвердили в Індії, більше 6 тисяч зафіксували в Росії, Південній Африці та Мексиці.
Цього ж дня у світі померла 4891 людина. З них 1055 жертв зареєстрували у Бразилії, 736 – у Мексиці, 663 – в США та 381 летальний випадок в Індії.
Загалом за час пандемії у світі виявили 9 мільйонів 903 тисячі випадків захворювання на коронавірусну хворобу, із яких 496 тисяч – летальні. Побороли COVID-19 вже 5 мільйонів 357 тисяч хворих.
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Нагадаємо:
- Раніше найбільший приріст нових хворих на коронавірус у світі тримався на рівні 180 тисяч за добу.