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Путін каже, що Росія ще не сформувалась після розвалу СРСР

Четвер, 2 липня 2020, 16:09
Путін каже, що Росія ще не сформувалась після розвалу СРСР

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що після розвалу Радянського союзу Росія ще перебуває у стадії формування. 

Джерело: Російський "Інтерфакс"

Деталі: Путін згадав про СРСР, дякуючи росіянам за голосування щодо змін в конституцію РФ.

Пряма мова Путіна: "Не можна забувати, що після розвалу Радянського Союзу минуло, за історичними мірками, зовсім небагато часу, і сучасна Росія, безумовно, знаходиться ще в стадії формування, становлення.

Ми поки що дуже вразливі, нам потрібна внутрішня стабільність і час для зміцнення країни, всіх її інститутів. І тому ще раз спасибі всім тим, хто підтримав поправки".

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Передісторія:

  • 2 липня Центральна виборча комісія Російської Федерації заявила, що на підтримку змін до Конституції РФ виступили 77,92% виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяісторія
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