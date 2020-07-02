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Поправки Путіна: ЦВК підбила підсумок, у Кремлі кажуть про "тріумф"

Четвер, 2 липня 2020, 11:09

Центральна виборча комісія Російської Федерації заявляє, що на підтримку змін до Конституції РФ виступили 77,92% виборців.

Джерело: РБК з посиланням на ЦВК Росії, яка повідомила про підрахунок 100% протоколів всеросійського голосування

Деталі: Проти поправок Володимира Путіна висловилися нібито 21,27% учасників голосування.

Два близьких до Кремля джерела РБК сказали, що підсумки голосування щодо поправок до Основного закону перевершили очікування Адміністрації президента Путіна: ніхто не думав, що в умовах пандемії, складної економічної ситуації та дачного сезону вони виявляться такими високими.

Один зі співрозмовників видання заявив: "Це тріумф".

У цілому обійшлося без скандалів, а число порушень мінімальне, зазначив він.

Участь у російському "плебісциті", за попередніми даними, взяли 65,28% росіян.

Це можна порівняти з явкою на виборах президента РФ у 2018 році: тоді участь у голосуванні взяли 67,54% громадян Росії.

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Теми: РосіяПутін


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