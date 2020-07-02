Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Російські найманці поранили воїна ЗСУ

Четвер, 2 липня 2020, 20:32

2 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил – одного захисника України поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Передісторія: 2 липня у штабі Операції об’єднаних сил повідомляли про "відносне затишшя" на деяких ділянках фронту, а протягом 2 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

1 липня Радбез ООН схвалив резолюцію про глобальне припинення вогню через пандемію.

Українська правда
Теми: ДонбасООСЗбройні силиобстріл


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 2 липня: відставка Смолія, свіжий президентський рейтинг

фотоУ автобусі, який потрапив в ДТП у Польщі, були десятки українців

Фінкомітет Ради підтримав звільнення глави НБУ. Далі – голосування в залі

Путін каже, що Росія ще не сформувалась після розвалу СРСР

фото На одному з українських курортів накрили велику ботоферму

У Києві упіймали чоловіка, який влаштував масову різанину на Житомирщині

Усі новини...
Донбас
На Донбасі повідомляють про "відносне затишшя"
Україна в ОБСЄ: На Донбасі загинули 3094 військових, 12 тисяч поранені
Бойовики Донбасу возили українців в Росію голосувати за зміну конституції – МінТОТ
Останні новини
21:48
На Рівненщині вже 75 смертей від коронавірусу
21:34
Новини 2 липня: відставка Смолія, свіжий президентський рейтинг
21:10
фотоПравоохоронці викрили злочинну групу під керівництвом полковника СБУ
20:50
Новини економіки: звільнення голів Нацбанку та Антимонопольного комітету, скасування євробондів
20:32
Російські найманці поранили воїна ЗСУ
20:11
фотоРосія розгорнула біля кордону 3 масштабні угруповання, які здатні швидко зайти в Україну
20:06
Курс гривні до долара вперше за тривалий час "просів" на 40 копійок
19:54
Через спалах коронавірусу закрили декілька сервісних центрів МВС у Києві
19:39
Інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року
19:32
Головного опонента Лукашенка на виборах звинуватили за трьома статтями
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!