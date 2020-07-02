Російські найманці поранили воїна ЗСУ

2 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил – одного захисника України поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Передісторія: 2 липня у штабі Операції об’єднаних сил повідомляли про "відносне затишшя" на деяких ділянках фронту, а протягом 2 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

1 липня Радбез ООН схвалив резолюцію про глобальне припинення вогню через пандемію.