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Українські військові знищили одного та поранили шістьох окупантів – ООС

Понеділок, 20 липня 2020, 07:27

19 липня російські окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню. Українські бійці не зазнали втрат, проте знищили одного та поранили шістьох найманців. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ворог обстріляв наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю".

Деталі: Ворожі обстріли зафіксували біля Луганського та Причепилівки. Там найманці щораз змінювали калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. 

Окрім того, бойовики обстріляли захисників Водяного, Старогнатівки, Лебединського і Талаківки. 

Поблизу Авдіївки ворог використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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