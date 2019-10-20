Екс-керівник "Укравтодору" виграв справу проти НАЗК

Колишній очільник "Укравтодору" Славомір Новак довів у суді, що адмінпротокол Національного агентства з запобігання корупції за нібито декларування ним недостовірних відомостей є необґрунтованим та неправомірним.

Джерело: Facebook-сторінка Новака

Деталі: Голосіївський районний суд Києва прийшов до висновку, що у діях Новака немає складу адміністративного правопорушення, що є підставою для закриття провадження по справі.

Таким чином Новак довів достовірність інформації в декларації.

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