Екс-керівник "Укравтодору" виграв справу проти НАЗК
Неділя, 20 жовтня 2019, 05:30
Колишній очільник "Укравтодору" Славомір Новак довів у суді, що адмінпротокол Національного агентства з запобігання корупції за нібито декларування ним недостовірних відомостей є необґрунтованим та неправомірним.
Джерело: Facebook-сторінка Новака
Деталі: Голосіївський районний суд Києва прийшов до висновку, що у діях Новака немає складу адміністративного правопорушення, що є підставою для закриття провадження по справі.
Таким чином Новак довів достовірність інформації в декларації.
Передісторія:
- 9 вересня Національне агентство з запобігання корупції заявило, що спрямувало до суду адмінпротокол стосовно Славоміра Новака через недостовірні відомості у його декларації на суму понад 189 тисяч гривень.
- Пізніше тодішній очільник "Укравтодору" заявив про наміри судитись з Нацагентством з запобігання корупції через адмінпротокол за нібито декларування ним недостовірних відомостей.
Українська правда