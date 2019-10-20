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Екс-керівник "Укравтодору" виграв справу проти НАЗК

Неділя, 20 жовтня 2019, 05:30
Екс-керівник Укравтодору виграв справу проти НАЗК

Колишній очільник "Укравтодору" Славомір Новак довів у суді, що адмінпротокол Національного агентства з запобігання корупції за нібито декларування ним недостовірних відомостей є необґрунтованим та неправомірним.

Джерело: Facebook-сторінка Новака

Деталі: Голосіївський районний суд Києва прийшов до висновку, що у діях Новака немає складу адміністративного правопорушення, що є підставою для закриття провадження по справі.

Таким чином Новак довів достовірність інформації в декларації.

Передісторія:

  • 9 вересня Національне агентство з запобігання корупції заявило, що спрямувало до суду адмінпротокол стосовно Славоміра Новака через недостовірні відомості у його декларації на суму понад 189 тисяч гривень. 
  • Пізніше тодішній очільник "Укравтодору" заявив про наміри судитись з Нацагентством з запобігання корупції через адмінпротокол за нібито декларування ним недостовірних відомостей.

Українська правда

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Теми: УкравтодорНАЗКдеклараціїсуд
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