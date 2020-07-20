Затримання Новака: НАБУ проводить обшуки в офісах Укравтодору
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з антикорупційними органами Польщі проводять обшуки в офісах "Укравтодору", колишнього керівника державної агенції Славоміра Новака затримали.
Джерело: НАБУ у Facebook
Дослівно: "НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.
У ході слідчих дій в Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника "Укравтодору", громадянина Польщі".
Деталі: Наразі слідчі дії проходять в офісах "Укравтодору", приміщеннях компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців "Укравтодору" та громадян Польщі - ймовірних учасників злочинної організації.
Деталі у НАБУ обіцяли повідомити пізніше.
Що було раніше: Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих – екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.