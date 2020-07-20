Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорні скриньки літака МАУ доставлені у французьке бюро для аналізу

Понеділок, 20 липня 2020, 12:01

Іранські слідчі прибули у французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації з бортовими самописцями літака МАУ, який був збитий над Тегераном у січні.

Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter  у понеділок вранці, пише "Європейська правда".

"Група фахівців Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран (AAIB) прибула в BEA разом з реєстратором польотних даних (FDR) і мовним самописцем (CVR)", - сказано в повідомленні. Підкреслюється, що у цей час сторони ведуть попередні обговорення.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.

В роботі з розшифровки самописців візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Глава МЗС Дмитро Кулеба  заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ, як про це каже Іран.

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до  Міжнародного суду ООН.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: