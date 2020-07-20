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Чорні скриньки літака МАУ доставлені у французьке бюро для аналізу

Понеділок, 20 липня 2020, 12:01

Іранські слідчі прибули у французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації з бортовими самописцями літака МАУ, який був збитий над Тегераном у січні.

Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter  у понеділок вранці, пише "Європейська правда".

"Група фахівців Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран (AAIB) прибула в BEA разом з реєстратором польотних даних (FDR) і мовним самописцем (CVR)", - сказано в повідомленні. Підкреслюється, що у цей час сторони ведуть попередні обговорення.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.

В роботі з розшифровки самописців візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Глава МЗС Дмитро Кулеба  заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ, як про це каже Іран.

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до  Міжнародного суду ООН.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніФранція


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