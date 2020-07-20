У Києві влаштували стрілянину: п’яні хлопці напали на іноземців

На столичному Виноградарі сталася бійка зі стріляниною – п’ятеро нетверезих хлопців напали на темношкірих іноземців, двох нападників затримали.

Джерело: поліція Києва, "Київ оперативний" в Facebook, речник поліції Подільського району Анна Страшок у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Двох учасників, що спровокували конфлікт із громадянами іншої держави, затримано. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру за скоєння злочинів, за які передбачено до 4 років позбавлення волі".

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика

Деталі: Повідомлення про стрілянину на проспекті Георгія Гонгадзе надійшло до поліції близько 22:00 19 липня.

На місці правоохоронці встановили, що троє студентів – громадян іншої держави – очікували на таксі, коли раптом до них почали чіплятися молодики напідпитку. На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували та вчинили штовханину, у ході якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик.

Згодом поліцейські затримали двох нападників, яких упізнали потерпілі.

Хуліганами виявились уродженці Рівненської області, 1996 та 1997 років народження.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) ККУ.

Як повідомила речник поліції Подільського району Анна Страшок у коментарі "Українській правді", на місці події вилучили гільзи, однак хто саме стріляв, наразі невідомо.

За даними пабліка "Київ оперативний", нападників було п’ятеро, а постраждали студенти КНУБА з Демократичної Республіки Конго. Причиною нібито став колір шкіри постраждалих.

Коли почалися сутички, хтось почав стріляти у повітря, а місцеві жителі викликали поліцію. Нападники втекли, коли почули спецсигнали правоохоронців.

Пізніше поліцейські у лісі виявили компанію п’яних молодих людей, які гучно обговорювали, "як "покарали приїжджих" і як розбили скло".