Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військова вантажівка виїхала з колони і розтрощила "Daewoo Lanos": 2 загиблих

Понеділок, 20 липня 2020, 16:47
Військова вантажівка виїхала з колони і розтрощила Daewoo Lanos: 2 загиблих

На Дніпропетровщині під час руху колони військової техніки сталася ДТП, в результаті якої загинули водій та пасажир легкової автівки.

Джерело: Повідомлення військової прокуратури південного регіону України, пресслужба ДРБ

Дослівно: "За даними слідства, 20.07.2020, зі сторони м. Запоріжжя у напрямку м. Харків, на території Синельниківського району, під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії України водій ЗІЛ-131 з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем "Daewoo Lanos".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир легкової автівки загинули, ще троє пасажирів перебувають у важкому стані".

Деталі: У Державному бюро розслідувань уточнили, що серед загиблих 12-річна дівчинка. 20-річного водія військової машини затримали. Йому планується повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, та готується звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

 

Щодо події відкрили провадження за статтею "Порушення правил водіння або експлуатації машин".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
армія
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: