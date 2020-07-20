Військова вантажівка виїхала з колони і розтрощила "Daewoo Lanos": 2 загиблих

На Дніпропетровщині під час руху колони військової техніки сталася ДТП, в результаті якої загинули водій та пасажир легкової автівки.

Джерело: Повідомлення військової прокуратури південного регіону України, пресслужба ДРБ

Дослівно: "За даними слідства, 20.07.2020, зі сторони м. Запоріжжя у напрямку м. Харків, на території Синельниківського району, під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії України водій ЗІЛ-131 з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем "Daewoo Lanos".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир легкової автівки загинули, ще троє пасажирів перебувають у важкому стані".

Деталі: У Державному бюро розслідувань уточнили, що серед загиблих 12-річна дівчинка. 20-річного водія військової машини затримали. Йому планується повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, та готується звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Щодо події відкрили провадження за статтею "Порушення правил водіння або експлуатації машин".