Военный грузовик выехал из колонны и разбил "Daewoo Lanos": 2 погибших
В Днепропетровской области во время движения колонны военной техники произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир легковой машины.
Источник: Сообщение военной прокуратуры южного региона Украины, пресс-служба ГБР
Дословно: "По данным следствия, 20.07.2020, со стороны г. Запорожья в направлении. Харькова, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии".
Детали: В Государственном бюро расследований уточнили, что среди погибших 12-летняя девочка. 20-летнего водителя военной машины задержали. Ему планируется сообщение о совершении уголовного преступления и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Было открыто производство по статье "Нарушение правил вождения или эксплуатации машин".