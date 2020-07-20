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Военный грузовик выехал из колонны и разбил "Daewoo Lanos": 2 погибших

Понедельник, 20 июля 2020, 16:47
Военный грузовик выехал из колонны и разбил Daewoo Lanos: 2 погибших

В Днепропетровской области во время движения колонны военной техники произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир легковой машины.

Источник: Сообщение военной прокуратуры южного региона Украины, пресс-служба ГБР

Дословно: "По данным следствия, 20.07.2020, со стороны г. Запорожья в направлении. Харькова, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии".

Детали: В Государственном бюро расследований уточнили, что среди погибших 12-летняя девочка. 20-летнего водителя военной машины задержали. Ему планируется сообщение о совершении уголовного преступления и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

 

Было открыто производство по статье "Нарушение правил вождения или эксплуатации машин".

Украинская правда

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Темы: армияуказы
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