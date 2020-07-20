У Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від коронавірусу

Вакцина проти коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом, виглядає безпечною і тренує імунну систему.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Результати випробувань, опубліковані в медичному журналі The Lancet, показують, що вакцина, яка знаходиться в стадії розробки компанією AstraZeneca і вченими з Британського Оксфордського університету, не викликала будь-яких серйозних побічних ефектів і викликала імунні реакції антитіл і Т-клітин.

За даними ВВС, випробування за участю близько 1077 осіб показали, що ін'єкція привела до того, що вони виробляли антитіла і лейкоцити, здатні боротися з коронавірусом.

Не було жодних небезпечних побічних ефектів від прийому вакцини, проте у 70% людей під час випробування розвинулася температура або головний біль.

Як стверджують дослідники, із цим впоратися звичайним парацетамолом.

Результати дуже багатообіцяючі, але ще занадто рано говорити, чи достатньо цього, щоб забезпечити захист, і в даний час проводяться більш масштабні випробування.

Велика Британія вже замовила 100 мільйонів доз вакцини.

Нагадаємо, Британія також замовить 90 млн доз майбутніх вакцин від коронавірусу, розробкою яких займаються три компанії із Франції, Німеччини та США.

Очікується, що вакцини стануть доступними до кінця 2020 року, але широкомасштабна вакцинація навряд чи почнеться раніше 2021 року.

Вакцинувати у першу чергу збираються медиків та працівників соціальної сфери.