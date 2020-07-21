В Чернівецькій області за добу підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом

Станом на 20 липня в Чернівецькій області коронавірус діагностували у 5363 людей.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині 20 липня офіційно підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр сьогодні опрацював 242 зразки.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5363 особи. 74 буковинців сьогодні одужали від COVID-19".

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Що було раніше:

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

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