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В Чернівецькій області за добу підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом

Вівторок, 21 липня 2020, 01:45

Станом на 20 липня в Чернівецькій області коронавірус діагностували у 5363 людей.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині 20 липня офіційно підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр сьогодні опрацював 242 зразки.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5363 особи. 74 буковинців сьогодні одужали від COVID-19".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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