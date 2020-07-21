В Черновицкой области за сутки подтверждено еще 31 случай заражения коронавирусом

По состоянию на 20 июля в Черновицкой области коронавирус диагностировали у 5363 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине 20 июля официально подтверждено еще 31 случай заражения коронавируса. Всего лабораторный центр сегодня обработал 242 образцов.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5363 человека. 74 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19".

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Что было раньше:

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

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