ВООЗ: головний інструмент у боротьбі з COVID-19 є відстеження шляхів розповсюдження

Головним засобом боротьби з поширенням COVID-19 є відстеження шляхів розповсюдження вірусу.

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Одним з ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус… Звичайно, відстеження контактів - не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він - один з найважливіших".

Деталі: Гебреісус також зазначив, що відстеження контактів є важливим для кожної країни та у будь-якій ситуації, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабне інфікування.

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Що було раніше:

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

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