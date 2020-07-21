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ВООЗ: головний інструмент у боротьбі з COVID-19 є відстеження шляхів розповсюдження

Вівторок, 21 липня 2020, 02:53

Головним засобом боротьби з поширенням COVID-19 є відстеження шляхів розповсюдження вірусу.

Джерело: очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Одним з ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус… Звичайно, відстеження контактів - не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він - один з найважливіших".

Деталі: Гебреісус також зазначив, що відстеження контактів є важливим для кожної країни та у будь-якій ситуації, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабне інфікування.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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